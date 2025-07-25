Игра в «большую тройку» провалилась. Путин и Си сорвали затею Трампа устроить шоу в Пекине

Путин и Си Цзиньпин сорвали затею Трампа устроить шоу из встречи в Пекине

Президент США Дональд Трамп попытался сделать громкое шоу из потенциальной встречи в Пекине с российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Инициатива главы Белого дома не нашла отклика у коллег из Москвы и Пекина, сообщило китайское издание NetEase .

Китайский МИД не стал комментировать слухи о возможной встрече лидеров трех стран. Китай старается избегать участия в политических акциях, призванных создавать информационный шум, отметило издание.

Москва на инициативу Трампа тоже отреагировала сдержанно. По мнению издания, американский лидер преследует несколько целей: укрепить свой политический авторитет, повлиять на процесс урегулирование конфликта на Украине и повлиять на отношения между США и КНР.

Образ китайских, российских и американских лидеров, стоящих вместе, может стать мощным посланием мира и стабильности, заявил китайский политолог, его процитировала газета The Times. Журналисты допустили возможность трехсторонней встречи в Пекине.