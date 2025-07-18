Стало известно о возможной встрече Путина, Трампа и Си Цзиньпина в Китае

The Times: Си Цзиньпин подготовит встречу с Путиным и Трампом в начале сентября

Председатель КНР Си Цзиньпин готовит проведение трехсторонней встречи с президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на праздновании 80-й годовщины окончания Второй мировой войны в Пекине 3 сентября. Об этом со ссылкой на источники в правительстве Китая сообщила газета The Times .

Собеседники журналистов напомнили, что Китай и США находились в союзнических отношениях во время войны и Пекин может напомнить об этом Трампу для организации трехсторонней встречи.

«Образ китайских, российских и американских лидеров, стоящих вместе, может стать мощным посланием мира и стабильности», — привели авторы материала слова китайского политолога Цзинь Цаньжуна.

Журналисты The Times добавили, что вероятность встречи лидеров трех ведущих держав мира существует, но точного ответа от Трампа пока нет.

О подготовке четырехдневного визита в Китай президента России в конце августа сообщал помощник Путина по международным делам Павел Ушаков. Он пояснил, что глава государства примет участие в саммите ШОС, в торжественных мероприятиях, посвященных окончанию Второй мировой войны и победе над милитаристской Японией. Столь долговременную зарубежную поездку президента Ушаков назвал редчайшим случаем.