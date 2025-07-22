Переговоры века? Трамп намекнул на встречу с Путиным

Президент США не исключил встречу с Владимиром Путиным в Китае

Американский лидер Дональд Трамп намекнул на встречу с главой России Владимиром Путиным. Это заявление он сделал во время трансляции C-Span .

Тему самой возможности переговоров с президентом России подняли журналисты — сейчас Трамп проводит переговоры с филлипинским лидером в Белом доме.

«Вероятны многие встречи», — коротко ответил президент США.

Политик объяснил, что в Пекин его пригласил глава КНР Си Цзиньпин. Поездка планируется в «не слишком отдаленном будущем». Формально сроки визита еще не назывались.

Газета The Times со ссылкой на собственные источники сообщала, что Путин, Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться в Китае уже в сентябре 2025 года.

В Кремле отмечали, что не слышали о планах президента США нанести визит в Пекин.

Президент России Владимир Путин полетит в КНР 31 августа, как рассказывали в Кремле. Он пробудет в этой стране до 3 сентября.