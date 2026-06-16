Профайлер Илья Анищенко усомнился в искренности слов президента Украины Владимира Зеленского о том, что он часто плакал после приказов, которые приводили к гибели людей. Об этом специалист по распознаванию лжи и языку жестов заявил Life.ru. Life.ru

Ранее украинский лидер рассказал журналистам, что ему всегда было тяжело отдавать такие распоряжения, потому что матери и отцы теряли детей.

«В такие моменты я часто-часто плачу», — сказал Зеленский.

Анищенко обратил внимание, что перед этой фразой политик шутил, а затем, по его оценке, начал вести себя неестественно. Зеленский сначала сделал гримасу, выдержал театральную паузу и только потом произнес подготовленную фразу.

«Если бы эмоции были подлинными, если бы ему действительно было тяжело или плохо, они проявились бы либо в момент слов, либо чуть позже», — объяснил он.

Специалист добавил, что в момент слов о слезах у Зеленского будто блокировались глаза, а голова сначала оставалась неподвижной, затем наклонялась. По мнению профайлера, это выдало сомнение политика в собственных словах.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп не обсуждали возможность встречи с Зеленским на территории Соединенных Штатов.