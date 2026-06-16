«Игра на публику». Профайлер раскрыл несостыковку в словах Зеленского
Профайлер Анищенко: слова Зеленского о слезах из-за погибших — ложь
Ранее украинский лидер рассказал журналистам, что ему всегда было тяжело отдавать такие распоряжения, потому что матери и отцы теряли детей.
«В такие моменты я часто-часто плачу», — сказал Зеленский.
Анищенко обратил внимание, что перед этой фразой политик шутил, а затем, по его оценке, начал вести себя неестественно. Зеленский сначала сделал гримасу, выдержал театральную паузу и только потом произнес подготовленную фразу.
«Если бы эмоции были подлинными, если бы ему действительно было тяжело или плохо, они проявились бы либо в момент слов, либо чуть позже», — объяснил он.
Специалист добавил, что в момент слов о слезах у Зеленского будто блокировались глаза, а голова сначала оставалась неподвижной, затем наклонялась. По мнению профайлера, это выдало сомнение политика в собственных словах.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп не обсуждали возможность встречи с Зеленским на территории Соединенных Штатов.