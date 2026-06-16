Путин и Трамп не обсуждали возможность встречи с Зеленским в США

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не обсуждали возможность встречи с Владимиром Зеленским на американской территории. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, его слова привел ТАСС .

«Такая возможность не обсуждалась», — подчеркнул представитель Кремля.

По мнению Ушакова, представители Трампа — Стив Уиткофф и Джаред Кушнер — прибудут в Москву на переговоры уже после того, как США и Иран заключат меморандум об урегулировании конфликта. При этом в Кремле не стали оценивать, изменится ли позиция американского лидера по договоренностям, достигнутым в Анкоридже, после саммита G7 во Франции.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил Путину и Зеленскому трехстороннюю встречу для урегулирования конфликта.