Идею возобновить воинский призыв в Евросоюзе назвали безумной

Премьер Орбан назвал безумной идею возвращения всеобщего воинского призыва в ЕС

Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press
Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Венгрия выступила против возобновления воинской повинности в странах Евросоюза. Премьер-министр Виктор Орбан заявил, что не допустит отправки своих граждан куда бы то ни было, сообщило РИА «Новости».

Законопроект о возобновлении всеобщего воинского призыва внес в Европарламент немецкий политик Манфред Вебер. Такая необходимость назрела из-за наращивания численности армий стран ЕС и нехватки новобранцев. Орбан выступил категорически против инициативы.

«Мы не хотим, чтобы кто-то другой мог принимать решения о призыве и отправке куда-либо наших молодых людей. Мы должны забыть об общеевропейской армии с обязательным призывом, это безумная идея», — сказал он.

В самой Германии идею поддержали. Глава Минобороны Борис Писториус заявил, что воинскую повинность необходимо вернуть.

Предложение Вебера может стать одной из первых тем на повестке дня нового состава Европарламента. Выборы пройдут с 6 по 9 июня. Другим вопросом, который предложили обсудить будущим депутатам, станут переговоры по Украине. Европейские ученые и политики адресовали им открытое письмо.

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