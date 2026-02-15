Идея Германии по российским активам провалилась

Spiegel сообщил о провале предложения Германии по активам России в Мюнхене

Инициатива Германии использовать более 90 миллиардов замороженных активов России для закупки вооружений у США для Украины провалилась в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщило издание Der Spiegel .

Идею не поддержала Франция. Президент Эммануэль Макрон настаивает, чтобы активы использовались главным образом для поставок систем вооружения, произведенных в Европе.

«Позиция Германии обусловлена опасениями, что страна рискует взять на себя большую часть расходов на поставки вооружений Украине», — уточнили журналисты.

Директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников отмечал, что в ЕС уже поделили между собой заблокированные активы страны. По его словам, нежелание просто так расставаться с российскими резервами — очередная причина, по которой сообщество даже не сомневается в продолжении антироссийских санкций.