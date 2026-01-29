МИД: ЕС уже поделил российские активы между Украиной и своим ВПК

Евросоюз преждевременно поделил между собой замороженные российские активы. Об этом заявил в интервью ТАСС директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников.

«В Брюсселе [активы] уже поспешили на бумаге поделить, как хрестоматийную шкуру неубитого медведя, между киевским режимом и собственными военно-промышленными предприятиями, греющими руки на продолжении украинского конфликта», — сказал дипломат.

Он также отметил, что нежелание просто так расставаться с российскими суверенными резервами — еще одна причина, по которой ЕС даже не сомневается в продолжении антироссийских санкций.

Страны G7 в 2025 году направили Киеву около 38 миллиардов долларов за счет доходов от замороженных российских активов. Эта сумма превысила 70% всего иностранного финансирования украинского бюджета за тот период.