Идеи кандидата на пост министра здравоохранения США назвали сумасшедшими

Политик Роберт Кеннеди-младший, выдвинутый избранным президентом США Дональдом Трампом на пост министра здравоохранения, станет распространять свои спорные взгляды о медицине. Об этом сообщила газета New York Post .

На новой должности политик подвергнет американцев опасности из-за своего скептицизма в отношении вакцин и приверженности теориям заговора. Издание также назвало Кеннеди-младшего «сумасшедшим во многих отношениях».

«Когда дело доходило до этой темы, его взгляды представляли собой головокружительные спагетти из того, что мы можем назвать только извращенными теориями заговора, и не только о вакцинах», — отметила газета.

Ранее Трамп выразил надежду, что под руководством Кеннеди-младшего Министерство здравоохранения восстановит «золотой стандарт научных исследований». По его словам, новый министр будет успешно бороться с эпидемиями и хроническими заболеваниями в стране.

На пост главы Министерства юстиции Трамп выдвинул конгрессмена Мэтта Гетца, а на должность директора Национальной разведки — экс-конгрессвумен Тулси Габбард.