«Хватит глупостей». Во Франции призвали прекратить поддержку Украины

Флориан Филиппо: Франция должна прекратить поддерживать Украину

Фото: РИА «Новости»

Власти Франции должны прекратить оказывать финансовую поддержку Украине. Такое мнение выразил глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети X.

Политик отреагировал на информацию о том, что Германия решила сократить помощь Украине.

«А мы? Когда мы перестанем разоряться, финансируя коррупцию и конфликт? Стоп, хватит всяких глупостей!» — написал Филиппо.

Британский новостной сайт UnHerd ранее сообщил, что Украина может лишиться поддержки Германии после заявлений о причастности к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Ряд фракций и политиков активно выступают против поддержки украинского руководства.

Также Филиппо возмутило, что Евросоюз готов проспонсировать закупку американских вертолетов для армии Польши. Причем на эти цели потратят деньги Франции.

Самурай ушел, не прощаясь. Ален Делон — одинокий до конца

Предъявите ваши пальчики. Зачем Турции собирать биометрию туристов

Названы семь главных признаков высокого интеллекта

Взгляд на экран: черно-белый Ален Делон

Не согласен с санкциями, но не спорит с Западом. Казахстан усидит на двух стульях?

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте