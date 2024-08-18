Власти Франции должны прекратить оказывать финансовую поддержку Украине. Такое мнение выразил глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети X .

Политик отреагировал на информацию о том, что Германия решила сократить помощь Украине.

«А мы? Когда мы перестанем разоряться, финансируя коррупцию и конфликт? Стоп, хватит всяких глупостей!» — написал Филиппо.

Британский новостной сайт UnHerd ранее сообщил, что Украина может лишиться поддержки Германии после заявлений о причастности к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Ряд фракций и политиков активно выступают против поддержки украинского руководства.

Также Филиппо возмутило, что Евросоюз готов проспонсировать закупку американских вертолетов для армии Польши. Причем на эти цели потратят деньги Франции.