Евросоюз проспонсирует закупку американских вертолетов для армии Польши. Лидера партии «Патриоты» Флориана Филиппо возмутило, что на эти цели потратят деньги Франции. Он заявил об этом в соцсети X .

«На наши деньги Польша только что купила 96 американских вертолетов! <…> Это „Европа“! Это ЕС! Разорите нас, чтобы купить американское! И кстати, продолжайте войну против России!» — сказал он.

Филиппо напомнил, что именно Франция выступила одним из крупнейших доноров бюджета Евросоюза. Польша, по словам политика, осталась его бенефициаром.

Лидера «Патриотов» возмутило, что армия Польши заключила контракт на поставку 96 американских вертолетов AH-64E Apache. «Известия» сообщили, что заместитель министра национальной обороны Павел Бейда анонсировал их приобретение еще в марте. Польские военные планировали заключить в 2024 году около 150 контрактов, в том числе на модернизацию истребителей F-16 и приобретение реактивных систем залпового огня Homar-A.