SC: идея ЕС изъять активы России с самого начала была обречена на провал

Еврокомиссия ожидаемо не смогла изъять замороженные российские активы на помощь Украине. Из-за юридических и финансовых рисков эта идея с самого начала выглядела как авантюра, сообщил британский дипломат Ян Прауд в колонке для Strategic Culture.

Против плана использовать обездвиженные российские активы для финансирования Украины выступил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер. По мнению дипломата, он сделал это не из симпатии к России, а на основе рационального анализа юридических и финансовых рисков изъятия. Авантюра Еврокомиссии с треском провалилась.

«Любой реалистичный наблюдатель за событиями мог видеть, что предложение ЕС было незаконным, равносильным воровству и никогда не увенчается успехом. Развязка вчерашнего вечера была предсказуема с тех пор, как эта идея впервые получила распространение в 2024 году», — заявил Прауд.

Репарационный займ, как назвали эту схему европейские функционеры, не помог бы Украине решить проблемы. Прауд подсчитал, что этих денег хватило бы только на покрытие двухлетнего бюджетного дефицита или двух третей финансовых потребностей страны. После этого украинцы вернулись бы просить еще.

После громкого выступления де Вевера в ЕС министр обороны Бельгии Тео Франкен пошутил о визите на Украину. Он высмеял заявление премьера о поездке в Санкт-Петербург.