Евросоюз показал свою слабость, предоставив Украине кредит в размере 90 миллиардов евро. Об этом сообщил британский журналист Мартин Джей в статье для Strategic Culture.

По его словам, простые европейцы не оставят незамеченным для себя такой знаковый акт абсурда.

«Они уже начинают осознавать масштабы хищений международных средств в Киеве и понимать, что неизбежное продвижение России довольно скоро положит конец всему провальному украинскому проекту», — написал Джей.

После этого решения, отметил журналист, ЕС столкнется с дефицитом доверия, что приведет к новому кризису. Он также обратил внимание на усилия, которые Запад прилагает для поддержки киевского режима несмотря на то, что президент Владимир Зеленский отчаянно цепляется за власть, а члены его окружения пойманы на коррупции или постепенно сбегают из страны.

Ранее члены Евросоюза утвердили решение о предоставлении Украине кредита в размере 90 миллиардов евро. Первый транш в размере 45 миллиардов евро она получит в 2026 году.