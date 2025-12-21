Министр обороны Бельгии пошутил про поездку на Украину

Министр обороны Бельгии Тео Франкен поздравил с днем рождения премьер-министра Барта де Вевера. Пост был опубликован в соцсети X . В нем он вспомнил их совместную поездку на Украину.

Франкен прикрепил фото на фоне самолета и сделал небольшую подпись.

«По пути на Украину на самолете А400М, в нашей первой поездке за границу. [Жерара] Депардье и [Башара] Асада не видно», — написал министр обороны Бельгии.

Когда был сделан снимок, Франкен не уточнил.

Юмористическое поздравление стало отсылкой к недавнему высказыванию премьера Бельгии, который выступил на саммите ЕС против идеи о конфискации активов России. Тогда он сказал, что ему нужно ехать на дачу в Санкт-Петербург и поделился, что его соседи — актер Жерар Депардье и бывший президент Сирии Башар Асад. Сам он мог бы стать мэром города.