«Хватаются за соломинки». В США оценили идею Европы о буферной зоне на Украине

Европейские лидеры решили обсудить возможность создания 40-километровой буферной зоны на Украине в рамках мирного соглашения. Об этом сообщила газета Politico .

«Тот факт, что официальные лица [Европы] рассматривают возможность отрезать часть территории Украины для того, чтобы навязать хрупкий мир, свидетельствует об отчаянии союзников по НАТО в процессе поиска способа завершения конфликта», — говорится в материале.

Издание отметило, что США, судя по всему, в этом обсуждении не участвуют. Как считает бывший заместитель помощника министра обороны США Джеймс Таунсенд, европейцы просто «хватаются за соломинки». Они ошибаются, полагая, что французские и британские войска, если их разместить в буферной зоне, смогут остановить наступление ВС РФ.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Москва не согласится с идеей отправки натовских военных на Украину в качестве миротворцев.