Секретные переговоры, о которых понятно все

Вчерашние пятичасовые переговоры в Кремле — самая продолжительная за последний год (а быть может, и не только) встреча посланников США с президентом России. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, переговоры оказались полезными, конструктивными и весьма содержательными, а по мнению главы РФПИ Кирилла Дмитриева, еще и продуктивными.

Обе стороны договорились сохранить подробности обсуждения в тайне, не вынося, так сказать, сор из избы. И все же, показалось, что, несмотря на внешнюю закрытость, это были еще и самые понятные, с точки зрения российского подхода к процессу мирного урегулирования, итоги очередного дипломатического раунда.

По сути, их можно выразить всего в трех цитатах. Одна из них, на первый взгляд, вообще не имеет отношения к вчерашней встрече в Кремле.

Итак, Владимир Путин — о «лидерах Европы»: «Сами отказались от мирных переговоров и президенту Трампу мешают. У них нет мирной повестки. Они же на стороне войны И даже когда они пытаются якобы внести какие-то изменения в предложение Трампа, мы же это отчетливо видим. Все эти изменения направлены только на одно — на то, чтобы вообще заблокировать весь этот мирный процесс».

Юрий Ушаков: «Уиткофф и Кушнер нам пообещали, что не поедут в Киев, а обещали, что вернутся домой в родной Вашингтон».

Дмитрий Песков: «Пока об этом (новогоднем перемирии в зоне СВО) речи не шло. Сейчас идет другой совсем процесс».