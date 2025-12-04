Секретные переговоры, о которых понятно все
Вчерашние пятичасовые переговоры в Кремле — самая продолжительная за последний год (а быть может, и не только) встреча посланников США с президентом России. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, переговоры оказались полезными, конструктивными и весьма содержательными, а по мнению главы РФПИ Кирилла Дмитриева, еще и продуктивными.
Обе стороны договорились сохранить подробности обсуждения в тайне, не вынося, так сказать, сор из избы. И все же, показалось, что, несмотря на внешнюю закрытость, это были еще и самые понятные, с точки зрения российского подхода к процессу мирного урегулирования, итоги очередного дипломатического раунда.
По сути, их можно выразить всего в трех цитатах. Одна из них, на первый взгляд, вообще не имеет отношения к вчерашней встрече в Кремле.
Итак, Владимир Путин — о «лидерах Европы»: «Сами отказались от мирных переговоров и президенту Трампу мешают. У них нет мирной повестки. Они же на стороне войны И даже когда они пытаются якобы внести какие-то изменения в предложение Трампа, мы же это отчетливо видим. Все эти изменения направлены только на одно — на то, чтобы вообще заблокировать весь этот мирный процесс».
Юрий Ушаков: «Уиткофф и Кушнер нам пообещали, что не поедут в Киев, а обещали, что вернутся домой в родной Вашингтон».
Дмитрий Песков: «Пока об этом (новогоднем перемирии в зоне СВО) речи не шло. Сейчас идет другой совсем процесс».
Американцы вняли просьбе России, и запланированная ранее в Брюсселе встреча с Зеленским и европейцами на обратном пути действительно отменилась. Украинский узурпатор поехал в Киев несолоно хлебавши.
Что из этого следует? То, что Россия прямо предложила США решать все имеющиеся вопросы на двоих, исключив из процесса их обсуждения как Европу, так и Украину, не отличающихся конструктивностью в подходах.
Что СВО продолжится до тех пор, пока мы так или иначе не достигнем целей, заявленных перед ее началом.
Что компромиссы с американцами возможны, но только с ними. С нелегитимным киевским режимом и европейскими неадекватами говорить просто не о чем.
И если Штаты выскажут такое желание, Россия готова потратить еще какое-то время на поиск взаимоприемлемых решений, как по Украине, так и по более широкой повестке двусторонних отношений и глобальной проблематики.
Но если США все же продолжат во многом идти на поводу у своих европейских и украинских партнеров, мы, со своей стороны, и дальше будем гнуть свою линию, без оглядки на окрики и санкции из-за океана.
Теперь слово за Дональдом Трампом.