Уиткофф встретится с украинской делегацией в Майами

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и главный советник Джаред Кушнер, проведут встречу с украинским секретарем СНБО Рустемом Умеровым 4 декабря. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Переговоры пройдут в Майами, штат Флорида. Остальные подробности встречи пока не разглашаются.

Накануне президент России Владимир Путин провел встречу с Уиткоффом и Кушнером в Кремле. Они беседовали почти пять часов. Главе государства передали еще четыре документа помимо изначального мирного плана Дональда Трампа.

Россия и США обсудили несколько вариантов урегулирования конфликта на Украине, однако их суть не разглашалась. Позже государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что одним из ключевых пунктов переговоров в Москве стали оставшиеся 20% территорий в Донецкой Народной Республике.