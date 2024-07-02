«Хуже дефолта». Киевский экономист предсказал проблемы для финансовой системы Украины

Украине накинули «долговую удавку», а реструктуризация долга страны может оказаться хуже дефолта. Такое мнение выразил киевский экономист Алексей Кущ на свой странице в Facebook*.

Эксперт предположил, что дефолта на Украине не будет. Скорее всего, стране навяжут невыгодную реструктуризацию государственного долга, что будет еще хуже. По мнению экономиста, дефолт в условиях конфликта «не так страшен», так как помощь Украине в любом случае не носит коммерческий характер.

Под невыгодной реструктуризацией Кущ имел в виду списание небольшого количества долгов, короткую отсрочку и незначительное снижение процента.

«Я предупреждал в 2022 году — теряем историческое окно возможностей для снятия долговой удавки. Как только получим долгосрочные пакеты западного финансирования, никто уже нам ничего серьезного не спишет», — добавил Кущ.

Ранее британское издание The Economist сообщило, что на Украине могут объявить дефолт уже в августе, если власти страны не договорятся с международными кредиторами о реструктуризации госдолга.

В то же время аналитик Олег Неменский предположил, что дефолт на Украине не произойдет до тех пор, пока президент США Джо Байден остается у власти. По его словам, из политических соображений американские власти сдерживают кредиторов Украины.

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