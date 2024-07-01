The Economist: Украина может объявить дефолт уже в августе

Уже в августе власти Украины могут объявить дефолт, если власти не договорятся с международными кредиторами о реструктуризации государственного долга. Об этом сообщило британское издание The Economist .

«Чтобы избежать дефолта, у властей Украины есть еще один месяц. Международный валютный фонд заинтересован в списании долгов, однако в отведенное время такая сделка кажется слишком маловероятной», — отметили журналисты.

Авторы публикации выразили мнение, что в перспективе возможный дефолт республики обернется для нее катастрофой.

Агентство Bloomberg в середине июня сообщало, что киевский режим провел первый раунд переговоров с кредиторами по поводу реструктуризации долга на сумму 20 миллиардов долларов, но не добился никаких результатов.

Ранее американский инвестор указал на угрозу развала Евросоюза из-за поддержки Украины.