Украине пообещали дефолт в августе

The Economist: Украина может объявить дефолт уже в августе

Фото: РИА «Новости»

Уже в августе власти Украины могут объявить дефолт, если власти не договорятся с международными кредиторами о реструктуризации государственного долга. Об этом сообщило британское издание The Economist.

«Чтобы избежать дефолта, у властей Украины есть еще один месяц. Международный валютный фонд заинтересован в списании долгов, однако в отведенное время такая сделка кажется слишком маловероятной», — отметили журналисты.

Авторы публикации выразили мнение, что в перспективе возможный дефолт республики обернется для нее катастрофой.

Агентство Bloomberg в середине июня сообщало, что киевский режим провел первый раунд переговоров с кредиторами по поводу реструктуризации долга на сумму 20 миллиардов долларов, но не добился никаких результатов.

Ранее американский инвестор указал на угрозу развала Евросоюза из-за поддержки Украины.

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