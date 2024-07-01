Аналитик Неменский заявил, что при Байдене на Украине вряд ли объявят дефолт

Украина уже продолжительное время балансирует на краю финансового обвала, и ранее страна уже столкнулась с техническим дефолтом. Об этом RT рассказал ведущий эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Олег Неменский.

Вопреки тому, что экономические индикаторы уже давно указывали на целесообразность объявления официального дефолта, начиная с 2015 года и в последующие периоды, когда ситуация была аналогичной, на международном уровне преобладает мнение, что допустить дефолт Украины политически неприемлемо.

«Я думаю, что, по крайней мере, пока у власти в Вашингтоне Байден, объявление дефолта очень маловероятно. Так или иначе, но с держателями евробондов, я думаю, сумеют договориться», — отметил эксперт.

Он добавил, что власти США пока сдерживают кредиторов Украины, чтобы те не спешили с требованием оплаты.