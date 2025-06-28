Хуситы запустили ракеты по югу Израиля

Шиитское движение «Ансар Алла» (хуситы), контролирующее север Йемена, сообщило о новой ракетной атаке на Израиль. Ракета была выпущена по городу Беэр-Шева на юге страны, несмотря на перемирие между Израилем и Ираном.

«Мы провели качественную операцию против чувствительной вражеской цели в Беэр-Шеве с помощью ракеты „Зульфикар“, успешно достигнув своей цели», — сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа в Telegram-канале их вооруженных сил.

Хуситы заявили о намерении поддерживать палестинский народ, пока агрессия не прекратится и блокада Газы не будет снята.

Ранее хуситы пообещали поддержать Иран в конфликте с Израилем и США. В политбюро «Ансар Алла» заявили, что осуждают и порицают жестокую и трусливую атаку США против Исламской Республики Иран. Агрессия против Ирана — это явное нарушение международных законов и конвенций. Она представляет серьезную угрозу региональной и глобальной безопасности и миру.