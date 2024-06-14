Хуситы пустили ракеты на украинское судно

Йеменские хуситы двумя ракетами обстреляли украинский корабль в Аденском заливе, после удара судно загорелось. Об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM) в соцсети Х .

«Обе ракеты попали в судно Verbena — принадлежащий Украине сухогруз под флагом Палау, управляемый Польшей», — заявили в публикации командования.

Один из членов экипажа получил ранения. Его эвакуировали на самолете, прилетевшем с американского крейсера USS Philippine Sea.

Ранее американские военные заявили, что хуситы атаковали греческое торговое судно, плывшее из России. В итоге корабль получил повреждение, о пострадавших на борту не сообщили.

Также 9 июня стало известно, что хуситы пустили баллистические ракеты по британскому эсминцу HMS Diamond в Красном море. Кроме того, под обстрел попал корабль, который «относится к компаниям, нарушившим запрет на заход судов в порты Израиля».