Хуситы атаковали британский эсминец в Красном море

Представитель хуситов Сариа заявил об ударе по авианосцу Британии в Красном море

Йеменские хуситы выпустили ракеты по британскому эсминцу HMS Diamond в Красном море. Об этом сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа, его слова привел телеканал Al Masirah.

«Ракетные войска провели военную операцию, нанеся удар по британскому эсминцу Diamond в Красном море», — отметил он.

По словам Сариа, атаку произвели несколькими баллистическими ракетами, прямое попадание было точным. Также он отметил, что под обстрел попало судно, которое «относится к компаниям, нарушившим запрет на заход судов в порты Израиля».

Управление морских торговых операций Великобритании накануне сообщило о нападении на корабль в 150 километрах от йеменского порта Адена в Красном море. UKMTO призвало суда ходить в этом районе с осторожностью.

Ранее хуситы напали на принадлежащий США авианосец Dwight Eisenhower. Повстанцы нанесли удар крылатыми ракетами.

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