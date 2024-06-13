Хуситы повредили греческое судно, плывшее из России

CENTCOM: хуситы атаковали и повредили греческое судно, следовавшее из России

Военные США заявили, что правящее на севере Йемена движение «Ансар Аллах» атаковало греческое торговое судно, следовавшее из России. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на сводку Центрального командования вооруженных сил (CENTCOM) США.

«Один безэкипажный надводный аппарат поддерживаемых Ираном хуситов поразил в Красном море торговое судно Tutor, находящееся в греческой собственности и управлении, шедшее под флагом Либерии», — заявили в CENTCOM.

В публикации отметили, что последним местом швартовки судна была Россия. В ходе атаки оно получило повреждения. Информации о пострадавших пока не поступало.

Ранее боевики йеменского движения «Ансар Аллах» ударили ракетами по двум грузовым кораблям в Аденском заливе. Судна повредились, но все равно дальше поплыли по курсу.