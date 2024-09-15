Хуситы нанесли удар по Израилю новой гиперзвуковой ракетой

Члены йеменского движения «Ансар Аллах», известные как хуситы, взяли на себя ответственность за ракетную атаку на Тель-Авив. Их представитель Яхья Сариа заявил, что удар по городу нанесли гиперзвуковой баллистической ракетой, сообщил телеканал Al Masirah .

«Операция была проведена с использованием новой гиперзвуковой баллистической ракеты, которая достигла своей цели. Системам обороны противника не удалось ее перехватить», — сказал Яхья Сариа.

Ракета преодолела расстояние в 2040 километров за 11 с половиной минут. Она поразила военную цель к югу от Яффо.

Ранее хуситы заявили об ударах по Израилю и американскому судну. Представители движения уточнили, что все атаки выполнили в ответ на агрессию Израиля, Великобритании и США.

После они подбили американский беспилотник, он упал на северо-западе Йемена. Хуситы-ополченцы объяснили, что летательный аппарат зашел в подконтрольное группировке воздушное пространство провинции Саада.