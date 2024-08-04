Подбитый хуситами беспилотник США упал на северо-западе Йемена

Йеменские хуситы сбили дрон-разведчик США MQ9 Reaper и ударили по судну

Фото: РИА «Новости»

Хуситы-ополченцы из йеменского движения «Ансар Аллах» заявили, что сбили американский беспилотник-разведчик MQ9 Reaper, который зашел в подконтрольное группировке воздушное пространство провинции Саада. Обломки летательного аппарата показал телеканал Al Masirah.

По данным журналистов, это 11-й американский летательный аппарат, сбитый хуситами с начала операции в поддержку Палестины.

Также под ударом оказалось зашедшее в Аденский пролив судно, которое повстанцы заподозрили в нарушении их требования ко всем сухогрузам отказаться от захода в порты Израиля.

Удар хуситов по торговому судну, проходившему в 125 километрах от Йемена, подтвердил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO). Капитан сухогруза в беседе со специалистами заявил, что в борт попала ракета. Но судно не пострадало и продолжит движение в пункт назначения.

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