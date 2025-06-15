Хуситы атаковали цели в районе Тель-Авива

Йеменское шиитское движение «Ансар Аллах» в координации с Ираном несколько раз атаковало Израиль. Об этом сообщил представитель хуситов Яхья Сариа, чьи слова привело РИА «Новости» .

Хуситы ударили гиперзвуковыми ракетами «Палестина-2» по стратегически важным целям в районе Тель-Авива за последние 24 часа.

«Эта операция была скоординирована с операциями, которые проводили армия Ирана и Корпус стражей исламской революции», — подчеркнул Сариа.

По его словам, цели операции были достигнуты.

КСИР ударил по Израилю управляемыми тактическими твердотопливными баллистическими ракетами «Хадж Касем». Некоторые снаряды оснастили осколочно-фугасными боеголовками. Иран обстрелял центр Израиля, около 35 человек пропали без вести.