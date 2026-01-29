«Худшее, что может случиться». Такер Карлсон допустил начало распада США

Такер Карлсон: беспорядки в городах США могут привести к гибели людей и страны

Беспорядки и протесты в американских городах могут привести к распаду страны. Об этом заявил журналист Такер Карлсон на своем YouTube-канале .

По его словам, антимигрантские рейды в Миннеаполисе привели к протестам. В жизни американцев произошел один из самых серьезных моментов, ведь они смогли наблюдать за разрушением социальной структуры правительства и даже самой страны.

«Это худшее, что может случиться. Хаос равносилен гибели — гибели людей, гибели слабых, гибели страны», — подчеркнул журналист.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Белый дом изучит обстоятельства второго убийства в Миннеаполисе, совершенном агентом иммиграционной службы. Первое произошло в начале января, когда офицер ICE застрелил женщину.