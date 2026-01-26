Белый дом изучит обстоятельства убийства человека агентом ICE в Миннеаполисе

Администрация Белого дома внимательно изучает информацию о втором убийстве в Миннеаполисе, совершенном агентом ICE. Об этом The Wall Street Journal сообщил президент США Дональд Трамп.

«Мы изучаем, мы рассматриваем все обстоятельства и вынесем свой вердикт», — заявил он.

При этом Трамп уклонился от прямого ответа на вопрос, правильно ли поступил офицер иммиграционной службы, применив оружие.

«Мне не нравится никакая стрельба. Но еще мне не нравится, когда кто-то приходит на протест с заряженным пистолетом и двумя магазинами патронов. Это тоже нехорошо», — подчеркнул президент США.

Трамп допустил, что в скором времени агенты ICE покинут Миннеаполис, их сменят представители подразделений по борьбе с финансовыми махинациями.

В штате проходят массовые протесты после убийства двух человек агентами ICE в течение месяца. Первой была Рене Гуд — женщину застрелили в собственном автомобиле, затем на улице расстреляли медбрата отделения интенсивной терапии Алекса Претти.