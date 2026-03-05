Храм Гроба Господня в Иерусалиме временно закрыли для посетителей

Храм Гроба Господня в Иерусалиме и площадь перед ним закрыли для посещений, однако службы продолжают проходить. Об этом сообщил корреспондент «Вестей» по Ближнему Востоку Сергей Пашков .

«В Иерусалиме небезопасно. Как и по всей стране, здесь несколько раз в день звучит сирена», — рассказал журналист.

Ранее РИА «Новости» со ссылкой на местную жительницу рассказало, что в Израиле появился интернет-сервис, благодаря которому люди могут узнать, есть ли у них возможность помыться без необходимости прерывать процедуру и бежать в бомбоубежище. Сайт работает на двух языках — иврите и английском.

До этого одной из целей КСИР стал аэропорт имени Давида Бен-Гуриона в Тель-Авиве.