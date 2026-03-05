«Сидим грязными». В Израиле начали рассчитывать безопасность похода в душ

Среди жителей Израиля на фоне эскалации конфликта с Ираном набирает популярность сайт «Могу ли я помыться?» Об этом рассказала РИА «Новости» местная жительница по имени Майя.

Ресурс оценивает опасность походов в душ, чтобы успеть добежать до бомбоубежища. Сайт работает на иврите и английском языке, рассчитывая риски исходя из местоположения пользователя и оперативной обстановки.

«Сейчас опасность 41% — пока сидим грязными», — проанализировала Майя данные с сайта.

В спокойное время показатель находится на уровне 20%, что означает относительно безопасный период для того, чтобы быстро помыться.

Сервис также отображает общее число людей, которые в данный момент выбирают безопасное время для душа. Пользователи также могут узнать, сколько времени прошло с последней атаки.

Россия призвала Израиль урегулировать конфликт на Ближнем Востоке мирным путем и не ставить под удар мирное население.