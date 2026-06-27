Хозяева нашли потерявшегося пса на видео с вечеринки мексиканских болельщиков

Хозяева смогли найти пропавшего месяц назад пса благодаря видео с чемпионата мира по футболу, опубликованному в социальных сетях. Хозяева случайно заметили своего питомца на кадрах с фанатской вечеринки мексиканских болельщиков.
На записи видно, как фанаты держат собаку на руках и проводят с ней время. После этого владельцам удалось найти своего питомца.
История быстро разошлась по соцсетям и вызвала множество теплых откликов пользователей, порадовавшихся счастливому воссоединению семьи с четвероногим любимцем.