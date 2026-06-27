Стали известны 28 сборных, вышедших в плей-офф чемпионата мира по футболу

Определились 28 из 32 команд, вышедших в плей-офф финала чемпионата мира по футболу. Об этом сообщил ТАСС .

Остальные четыре участника станут известны 28 июня.

В 1/16 финала попадут все сборные, занявшие первые и вторые места в своих группах. Среди команд, оказавшихся на третьем месте, отберут восемь лучших.

Уже определили 9 из 16 пар первого раунда плей-офф. Это будут ЮАР — Канада, Франция — Швеция, Кот-д’Ивуар — Норвегия, Нидерланды — Марокко, США — Босния и Герцеговина, Бразилия — Япония, Аргентина — Кабо-Верде, Австралия — Египет, Германия — Парагвай.

Внимание болельщиков и экспертов привлекает будущий матч ЮАР — Канада. Обе сборные еще ни разу не выходили в плей-офф мировых первенств, поэтому игра будет для них исторической.