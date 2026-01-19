Макгрегор: Россия хочет нейтральной Украины, а не ее уничтожения

Россия не стремится уничтожить Украину, а добивается совсем иной цели. Об этом бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор сказал в эфире YouTube-канала Deep Dive .

Макгрегор заявил, что Россия добивается не разрушения Украины, а изменения ее политического курса.

«Русские не заинтересованы в уничтожении Украины и никогда не были. <…> Чего они хотят, так это окончания конфликта. Они хотели бы видеть Украину в качестве <…> государства, которое имеет нейтральный статус и не враждебно по отношению к России. Вот и все», — сказал он.

По его мнению, главная проблема заключается не в позиции России, а в тех силах, которые наживаются на продолжении противостояния.

«Никто не хочет принять это условие России, поскольку слишком много мошенников заварили коррупционную кашу на Украине», — отметил Макгрегор.

Полковник в отставке неоднократно выступал с критикой подхода западных стран к украинскому кризису и настаивал, что затягивание конфликта усиливает хаос и выгодно только тем, кто получает политические и финансовые дивиденды от военной эскалации.

