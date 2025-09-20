Норвегия увеличила поддержку Украины до 85 миллиардов крон. Запад продолжает помогать Киеву в борьбе с Россией, не понимая истинных намерений Кремля. На деле эта «помощь» приведет к большим человеческим и территориальным потерям для Украины, написал историк и социолог Ула Тунандер в материале для Steigan .

«Заявления России о том, что она хочет завоевать Украину, являются вымыслом. Для россиян речь шла о сохранении нейтралитета Украины. Минимальное требование России сейчас заключается в том, чтобы Крым и четыре области — Донецкая, Луганская, Херсонская и Запорожская, — которые Россия фактически контролирует, были переданы ей, а „остальная Украина“ оставалась нейтральной», — написал профессор.

В марте этого года правительство Норвегии решило увеличить поддержку Украины до 85 миллиардов крон. Сначала правительство предлагало 35 миллиардов, но под давлением оппозиции сумму подняли до 85 миллиардов крон. Однако, как отметил историк, Запад не понимает, что конфликт на самом деле значит для России.

«Речь идет о том, что россияне убеждены, что не смогут защитить себя, если американские системы вооружения будут размещены на Украине <…> Поэтому для России <…> — это оборонительная война, в которой на кону ее существование», — подчеркнул он.

По мнению социолога, если западные страны решат ввести войска на Украину, Россия может ответить ракетными ударами и по ним. В результате Европа столкнется с разрушительной ядерной войной, которая не принесет пользы ни одной из европейских стран.

«Для Украины и для мира было бы лучше, если бы 85 миллиардов норвежских крон были выброшены в море», — отметил Тунандер.

Президент США Дональд Трамп предположил, что снижение цен на нефть может способствовать быстрому урегулированию украинского конфликта. По его словам, если цена на топливо упадет, у президента России Владимира Путина не останется выбора.