«Хорошо, что не на голову». Чайка испачкала костюм Карла III

Во время визита в прибрежный город Ньюкасл в Северной Ирландии с королем Великобритании Карлом III произошел курьезный случай. В момент общения монарха с местными жителями чайка оставила след на его костюме, сообщила газета The Sun .

Несмотря на неловкость ситуации, король не стал прерывать встречу. Карл III продолжил улыбаться, пожимать руки собравшимся и шутить с окружающими. Позже монарх с иронией прокомментировал произошедшее в разговоре с одной из местных жительниц.

«Хорошо, что это не попало мне на голову», — сказал он.

Некоторые очевидцы восприняли случившееся как добрый знак. Одна из местных жительниц заявила, что быть отмеченным чайкой — к удаче.

Во время визита в Ольстер Карл III также посетил продовольственный банк, где помогал волонтерам собирать продуктовые наборы для нуждающихся. Королева Камилла в это время побывала в ресторане в Хиллсборо и попробовала разливать пиво.

Ну а пока августейшая чета наслаждалась природой и общением с публикой, британская радиостанция Radio Caroline случайно объявила о смерти монарха. Директор станции Питер Мур признал промах и принес извинения Букингемскому дворцу.