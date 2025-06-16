«Хороший урок». Кремль — о реакции мира на атаки Израиля
Песков назвал хорошим уроком международную реакцию на удары Израиля по Ирану
Реакция международного сообщества на удары Израиля по Ирану является «хорошим уроком для всех». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщил РБК.
Он отметил, что российская сторона наблюдает за разделением в международном сообществе на тех, кто осудил происходящее, и тех, кто попытался оправдать действия ЦАХАЛ.
«Конечно же, для всех это очень хороший урок», — сказал представитель Кремля.
При ударе Израиля по Ирану в ночь на 13 июня в 12 провинциях страны пострадали почти 100 человек. МИД России заявил, что ЦАХАЛ действовал в нарушение устава ООН. В дипведомстве отметили, что израильская армия нанесла удар по Ирану накануне нового раунда переговоров с представителями США.