Реакция международного сообщества на удары Израиля по Ирану является «хорошим уроком для всех». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщил РБК .

Он отметил, что российская сторона наблюдает за разделением в международном сообществе на тех, кто осудил происходящее, и тех, кто попытался оправдать действия ЦАХАЛ.

«Конечно же, для всех это очень хороший урок», — сказал представитель Кремля.

При ударе Израиля по Ирану в ночь на 13 июня в 12 провинциях страны пострадали почти 100 человек. МИД России заявил, что ЦАХАЛ действовал в нарушение устава ООН. В дипведомстве отметили, что израильская армия нанесла удар по Ирану накануне нового раунда переговоров с представителями США.