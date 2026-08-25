Названа ключевая фигура в срыве торгового соглашения США с Канадой

Переговоры США и Канады по торговому соглашению прервались после вмешательства министра торговли Штатов Говарда Латника, который посчитал подготовленный проект договоренности слишком выгодным для другой стороны. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По предварительным данным, Латник выступил против согласованного ранее рамочного варианта соглашения и настоял на более жестком подходе, в частности в вопросах защиты американской сталелитейной отрасли.

«Переговоры сорвались из-за давления со стороны Латника», — отметили журналисты.

Проект соглашения подготовили при участии торгового представителя США Джеймисона Грира. Источники агентства утверждают, что представители администрации, выступающие за ужесточение торговой политики, подвергли документ критике.

В Белом доме при этом объяснили прекращение переговоров позицией канадской стороны. По версии американской администрации, канадская сторона выдвинула требование, которое не входило в ранее согласованную повестку обсуждений.

Премьер-министр Канады Марк Карни после завершения переговоров заявил о подготовке ответных тарифов. Их введение запланировано на 8 сентября.