«Холодящий душу». Российский пилот Су-35 напугал летчика F-16 в небе у Аляски

Маневр Су-35С ВВС России испугал и отогнал летчика F-16 в небе у Аляски

Командование воздушно-космической обороны США NORAD показало, как российский СУ-35 отогнал американской самолет от сопровождаемых Ту-95МС. Ролик опубликовали на странице командования в соцсети X .

На кадрах видно, как российский аппарат совершил маневр вблизи американского F-16.

Видео прокомментировал генерал ВВС США Грегори Гийо. Он назвал трюк российского пилота «холодящим душу» и «небезопасным», отметив, что такой полет «подвергал опасности всех».

При этом в публикации NORAD подчеркнули, что СУ-35 создал близкий к агрессии изворот, когда летчики США делали «дисциплинированный перехват» военных самолетов России в зоне ПВО Аляски.

Ранее главный редактор сайта «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко заявил, что истребитель Су-35 ВС России можно отнести к самолетам пятого поколения. По его словам, некоторые летные характеристики аппарата превышают показатели F-35, который стоит на вооружении НАТО.