Авиаэксперт Дрозденко рассказал, что Су-35 можно отнести к самолетам пятого поколения
Главный редактор портала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко перечислил преимущества российского истребителя Су-35. По его словам, его можно отнести к самолетам пятого поколения, написал RT.
Собеседник отметил, что некоторые летные характеристики превышают характеристики того же F-35, который стоит на вооружении стран НАТО.
«На нем очень большое количество тех элементов, которые относятся к пятому поколению. Это касается и РЛС „Ирбис“ и ракет дальнего радиуса действия», — сказал Дрозденко.
Истребитель будет актуален до тех пор, пока не появится что-то радикально новое в виде шестого поколения, добавил авиаэксперт.
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