Авиаэксперт Дрозденко рассказал, что Су-35 можно отнести к самолетам пятого поколения

Главный редактор портала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко перечислил преимущества российского истребителя Су-35. По его словам, его можно отнести к самолетам пятого поколения, написал RT .

Собеседник отметил, что некоторые летные характеристики превышают характеристики того же F-35, который стоит на вооружении стран НАТО.

«На нем очень большое количество тех элементов, которые относятся к пятому поколению. Это касается и РЛС „Ирбис“ и ракет дальнего радиуса действия», — сказал Дрозденко.

Истребитель будет актуален до тех пор, пока не появится что-то радикально новое в виде шестого поколения, добавил авиаэксперт.