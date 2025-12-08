Белый дом отстранил президента Украины Владимира Зеленского от участия в переговорах, так как не считает его мнение значимым. Будущее политика и его команды под угрозой, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в статье на сайте Consortium News .

Он напомнил, как сорвалась встреча Зеленского с американской делегацией после визита в Россию. Именно спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, по словам Макговерна, изменил планы, а не наоборот.

«Отмена встречи имеет важное значение, поскольку она дает дополнительные доказательства того, что [президент США Дональд] Трамп и реалисты в его команде больше не так сильно беспокоятся о том, что думает Зеленский, и продолжат переговоры без него», — сказал аналитик.

Макговерн назвал Зеленского «ходячим трупом в Киеве». По его мнению, перестановка сил на Украине не ограничится отставкой главы офиса президента Андрея Ермака, за ней последуют аресты других чиновников.

Таким образом Зеленского отстранят от участия в мирном процессе, однако этого недостаточно для сделки. Аналитик допустил, что Трамп воспользуется козырем в виде оружия и разведданных, чтобы убедить киевский режим согласиться на сделку.

Ранее депутат Верховой рады Александр Дубинский обратил внимание, что за отставкой Ермака наоборот не последовали новые перестановки. Участники коррупционных схем так и остались на своих местах.