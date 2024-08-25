«Хезболлу» уличили в подготовке удара по израильскому аэропорту

Ливанское движение «Хезболла» готовилось обстрелять стратегические объекты Израиля в Тель-Авиве, в том числе и аэропорт «Бен-Гурион. Об этом сообщил сайт Ynet .

По его данным, боевики собирались атаковать объекты тысячами ракет и дронов. В итоге группировка выпустила более 320 снарядов по Галилее и Голанским высотам, городам Акко, Маалот, Цфат.

По информации издания, планы «Хезболлы» сорвал превентивный удар Израиля утром 25 августа. ЦАХАЛ ликвидировал ракетные установки, которые боевики нацелили на центральную часть Израиля и север страны.

Ранее ливанское движение объявило об окончании первого этапа ответных атак по израильской территории. «Хезболла» поразила 11 военных объектов, в том числе казармы и опорные пункты ЦАХАЛ. Движение признало, что с помощью ударов отомстило Израилю за атаку по пригороду Бейрута, а также убийство высокопоставленного командира Фуада Шукра и главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании.