«Хезболла» взяла на себя ответственность за атаку на дом премьера Израиля

Ливанское движение «Хезболла» взяло на себя полную ответственность за атаку на дом премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Тель-Авиве. Об этом на пресс-конференции во вторник заявил глава пресс-службы движения Мохаммад Афиф.

«Полную ответственность за атаку на дом израильского премьера Биньямина Нетаньяху мы берем на себя», — сказал он.

Несколько дней назад, 19 октября, в дом израильского лидера запустили беспилотник. В правительстве стране обвинили Иран в попытке устранить Нетаньяху. Сам премьер-министр заявлял, что его вместе с женой попытались убить «агенты Ирана».

Ранее Израиль объявил об уничтожении более 65 боевиков «Хезболлы» на юге Ливана. ЦАХАЛ нанес удары по десяткам объектов, связанных с деятельностью группировки, в том числе террористической инфраструктуре и пусковым установкам, нацеленным на израильских гражданских лиц.