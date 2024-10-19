Нетаньяху рассказал, кто хотел убить его с женой

Нетаньяху заявил, что «агенты Ирана» пытались убить его

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его вместе с женой попытались убить «агенты Ирана». На своей странице в соцсети X он написал, что это произошло во время атаки беспилотника в районе Кейсарии 19 октября.

Нетаньяху отметил, что случившееся не заставит Израиль отказаться от продолжения операции против ХАМАС и «Хезболлы».

«Агенты Ирана, которые пытались сегодня убить меня и мою жену, совершили горькую ошибку. Это не удержит меня и государство Израиль от продолжения войны против наших врагов», — процитировал израильского премьера ТАСС.

Ранее стало известно, что Нетаньяху согласовал удар по Ирану. Премьер совещался с министром обороны Израиля.