Нетаньяху рассказал, кто хотел убить его с женой

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его вместе с женой попытались убить «агенты Ирана». На своей странице в соцсети X он написал, что это произошло во время атаки беспилотника в районе Кейсарии 19 октября.
Нетаньяху отметил, что случившееся не заставит Израиль отказаться от продолжения операции против ХАМАС и «Хезболлы».
«Агенты Ирана, которые пытались сегодня убить меня и мою жену, совершили горькую ошибку. Это не удержит меня и государство Израиль от продолжения войны против наших врагов», — процитировал израильского премьера ТАСС.
Ранее стало известно, что Нетаньяху согласовал удар по Ирану. Премьер совещался с министром обороны Израиля.
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