Администрация Байдена выразила беспокойство надвигающейся войной Израиля и Ливана

Axios: США обеспокоены, что атака по Голанским высотам приведет к войне

Фото: РИА «Новости»

Власти США опасаются, что удар по Голанским высотам со стороны Ливана приведет к полномасштабному военному противостоянию между Израилем и движением «Хезболла». Об этом написало издание Axios со ссылкой на американских чиновников.

«Администрация [президента США Джо] Байдена крайне обеспокоена, что ракетная атака <…> по Голанским высотам может привести к полномасштабной войне между Израилем и „Хезболлой“», — указали в материале.

Без перемирия в сектора Газа война между «Хезболлой» и Израилем становиться все более вероятной, США окажутся втянутыми в очередной конфликт.

Девять человек погибли, около 30 получили ранения при ракетном обстреле Голанских высот со стороны Ливана. Снаряды взорвались на местном стадионе, пострадали подростки.

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