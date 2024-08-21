«Хезболла» атаковала ракетами территорию Израиля

Ynet: «Хезболла» выпустила по Израилю не менее 135 ракет с территории Ливана

STR/dpa
Фото: STR/dpa/Global Look Press

Боевики радикальной шиитской организации «Хезболла» выпустили из Ливана ракеты в направлении севера Израиля. Об этом сообщил сайт Ynet News.

Ливанское движение атаковало территорию соседней страны не менее 135 ракетами. В ряде израильских населенных пунктов прозвучали сирены ракетной опасности.

Ранее пресс-служба ЦАХАЛ сообщала, что «Хезболла» выпустила порядка 30 снарядов в сторону кибуца Кабри. Часть ракет рухнула на открытой территории и не причинила никакого вреда инфраструктуре. В ответ израильские военные ударили по объектам «Хезболлы»

В августе ЦАХАЛ ликвидировал на юге Ливана командира батальона специального назначения «Радван» Али Джамаля Алдина. Военнослужащие нанесли ракетный удар по району Эбба, а также по инфраструктуре ливанской организации в районе Кфаркелы на юге страны.

В израильской армии отметили, что ликвидация высокопоставленного командира «Хезболлы» снизит возможности организации «по пропаганде и осуществлению террористической деятельности из южного Ливана».

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