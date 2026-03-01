Хегсет пригрозил выследить и убить любого, кто угрожает США
Хегсет: США не начинали конфликт с Ираном, но закончат его
США не начинали конфликт с Ираном, но намерены его закончить. Об этом глава Пентагона Пит Хегсет написал в соцсети X.
«У иранского режима был шанс, но он отказался от сделки — и теперь пожинает последствия. <…> Соединенные Штаты не начинали этот конфликт, но мы его закончим. Если вы убиваете или угрожаете американцам где бы то ни было в мире, как это делал Иран, то мы вас выследим и убьем», — подчеркнул министр.
Центральное командование ВС США отчиталось, что американские военнослужащие не пострадали в результате ответных ударов Ирана.
«Ни один корабль ВМС США не был атакован. Армада полностью боеспособна. Ущерб американским объектам был минимальным и не повлиял на работу», — указали военные.
Ранее КСИР заявил о гибели и ранении минимум 200 американских военных в результате ответных ударов Ирана по базам США на Ближнем Востоке. Иранское информагентство Mehr сообщало о поражении корабля ВМС США с ракетами Tomahawk.