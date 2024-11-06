Трамп набрал 230 голосов выборщиков, опережая Харрис

Кандидат на пост главы Белого дома от республиканцев Дональд Трамп набрал уже 230 голосов выборщиков, опередив свою соперницу Камалу Харрис. Об этом свидетельствует прогноз Associated Press.
Кандидат от демократов набрала только 187 голосов. При этом для победы одному из них нужно получить поддержку 270 выборщиков. Всех их в коллегии 538. Республиканцы уже получили половину мест в сенате. Таким образом партия лишила демократов контроля над верхней палатой конгресса Соединенных Штатов.
Основатель файлообменников Mega и Megaupload Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, уже назвал Харрис худшим кандидатом на президентских выборах. А действующий глава государства Джо Байден, как отметил он, останется в памяти людей как худший глава Белого дома.
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