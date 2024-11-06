Кандидат на пост главы Белого дома от республиканцев Дональд Трамп набрал уже 230 голосов выборщиков, опередив свою соперницу Камалу Харрис. Об этом свидетельствует прогноз Associated Press .

Кандидат от демократов набрала только 187 голосов. При этом для победы одному из них нужно получить поддержку 270 выборщиков. Всех их в коллегии 538. Республиканцы уже получили половину мест в сенате. Таким образом партия лишила демократов контроля над верхней палатой конгресса Соединенных Штатов.

Основатель файлообменников Mega и Megaupload Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, уже назвал Харрис худшим кандидатом на президентских выборах. А действующий глава государства Джо Байден, как отметил он, останется в памяти людей как худший глава Белого дома.