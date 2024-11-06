В Мар-а-Лаго ликуют. Республиканцы уже начали праздновать победу Трампа

В Мар-а-Лаго (штат Флорида), где сейчас находится кандидат в президенты США Дональд Трамп, начали праздновать его победу, пишет New York Post . К ликующим сторонникам Республиканской партии присоединился и сам политик.

CBS сообщает, что сторонники республиканцев заполонили улицы Майами. По данным NYP, советники Трампа убеждены, что у них есть шанс одержать победу во всех семи колеблющихся штатах.

При этом у демократов настроения совсем иные. По информации «Би-би-си», в Детройте (штат Мичиган) царит атмосфера тревоги. Более того, некоторые доноры партии признаются, что настрой у них очень пессимистичный.

Fox News ранее опубликовал прогноз, по которому республиканцы лишат демократов контроля над верхней палатой американского конгресса, набрав половину мест в сенате.

По расчетам экспертов канала, Республиканская партия уже получает уже 50 из 100 мест в верхней палате конгресса. А Демократическая партия — только 42 кресла.