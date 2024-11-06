В Мар-а-Лаго ликуют. Республиканцы уже начали праздновать победу Трампа

В Мар-а-Лаго (штат Флорида), где сейчас находится кандидат в президенты США Дональд Трамп, начали праздновать его победу, пишет New York Post. К ликующим сторонникам Республиканской партии присоединился и сам политик.
CBS сообщает, что сторонники республиканцев заполонили улицы Майами. По данным NYP, советники Трампа убеждены, что у них есть шанс одержать победу во всех семи колеблющихся штатах.
При этом у демократов настроения совсем иные. По информации «Би-би-си», в Детройте (штат Мичиган) царит атмосфера тревоги. Более того, некоторые доноры партии признаются, что настрой у них очень пессимистичный.