Харрис призвала Трампа не менять условия проведения дебатов

Харрис отказалась от предложения Трампа по переносу дебатов на Fox News

Публичный спор вокруг дебатов устроили кандидат от Республиканской партии США Дональд Трамп и пока не получившая выдвижения вице-президент Камала Харрис. Своими мнениями политики обменялись в социальных сетях.

Новый раунд дебатов между представителями Демократической и Республиканской партий США планировали провести 10 сентября на телеканале ABC. Но действующий президент Джо Байден отказался от участия в предвыборной гонке и снял свою кандидатуру.

Трамп объявил, что прошлые договоренности уже неактуальны, и потребовал переноса встречи на 4 сентября и проведения дебатов на Fox News, так как ABC известен своими симпатиями к демократам.

«Мы договорились с Fox News о дебатах с Камалой Харрис в среду, 4 сентября. Ранее были запланированы дебаты Джо Байдена на канале ABC, но они были отменены». — написал политик на своей странице в социальной сети Truth Social.

Такое поведение сильно удивило Камалу Харрис, которая ответила оппоненту через социальную сеть X (бывший Twitter).

«Нужно перестать играть в игры и прийти, как он и обещал, на дебаты 10 сентября. Я буду там в любом случае, чтобы воспользоваться возможностью обратиться к нации в прайм-тайм», — написала она.

В минувшую пятницу, 2 августа, предвыборный комитет Демократической партии объявил, что вице-президент Камала Харрис получила поддержку необходимого числа делегатов для выдвижения на президентские выборы. Окончательное решение примут на съезде, который пройдет в понедельник.